Россиянин Буров стал двукратным чемпионом мира по лыжной акробатике
15:28
Российский фристайлист Максим Буров 10 марта одержал победу на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике.
В суперфинале российский спортсмен набрал 135 баллов ровно. Серебро в активе у американца Кристофера Лиллиса (133,50), бронза — у россиянина Павла Кротова (127,50).
Илья Буров прошел в суперфинал, заняв 5-е место (83,00). Станислав Никитин не сумел пройти квалификацию.
Чемпионат мира по фристайлу проходит в Алматы (Казахстан) с 8 по 11 марта.
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