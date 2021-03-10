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Россиянин Буров стал двукратным чемпионом мира по лыжной акробатике

15:28
Максим Буров. Фото Instagram
Максим Буров. Фото Instagram
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Российский фристайлист Максим Буров 10 марта одержал победу на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике.

В суперфинале российский спортсмен набрал 135 баллов ровно. Серебро в активе у американца Кристофера Лиллиса (133,50), бронза — у россиянина Павла Кротова (127,50).

Илья Буров прошел в суперфинал, заняв 5-е место (83,00). Станислав Никитин не сумел пройти квалификацию.

Чемпионат мира по фристайлу проходит в Алматы (Казахстан) с 8 по 11 марта.

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