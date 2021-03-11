Путин поздравил фристайлиста Бурова с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российскому фристайлисту Максиму Бурову, который 10 марта одержал победу на чемпионате мира по лыжной акробатике.

В суперфинале российский спортсмен набрал 135 баллов ровно. Серебро в активе у американца Кристофера Лиллиса (133,50), бронза — у россиянина Павла Кротова (127,50).

«Уважаемый Максим Алексеевич!

Поздравляю Вас с триумфальным, «золотым» выступлением в Алма-Ате, — говорится в сообщении Путина на сайте Кремля. — Вы блестяще справились с поставленными задачами, ярко и убедительно подтвердили свой чемпионский титул.

Уверен, что такая красивая победа порадует Ваших тренеров и болельщиков, послужит вдохновляющим примером для товарищей по команде».

Желаю Вам успехов и новых свершений.