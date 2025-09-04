Сборная Бельгии забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Бельгии обыграла Лихтенштейн в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 6:0.

У бельгийцев дубль на счету Юри Тилеманса (46-я и 70-я минуты), также по голу на счету Максима Де Кюйпера (29-я), Артюра Теате (60-я), Кевина Де Брюйне (62-я) и Малика Фофаны (90+1-я).

Сборная Бельгии набрала 7 очков за 3 матча и занимает третье место в таблице группы J. Лихтенштейн с 0 очками в 4 матчах — на последней, пятой строчке.