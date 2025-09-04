Сборная Германии уступила Словакии в квалификации чемпионата мира-2026

Сборная Германии потерпела поражение от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:2. Игра прошла в Братиславе на Национальном стадионе.

Счет на 42-й минуте открыл Давид Ганцко. На 55-й минуте преимущество словацкой команды увеличил Давид Стрелец, на счету которого также результативная передача.

В параллельном матче дня Северная Ирландия на выезде обыграла Люксембург со счетом 3:1.

После 1-го тура отбора ЧМ-2026 Северная Ирландия с 3 очками занимает первое место в группе А, Словакия (3) располагается на второй позиции, Люксембург (0) — на третьей, Германия (0) — на четвертой.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

04 сентября 2025, 21:45. Тегельне поле (Братислава)