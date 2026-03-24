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24 марта, 11:17

В Еврокомиссию подали жалобу на ФИФА из-за цен на билеты на чемпионат мира

Анастасия Пилипенко

Европейские организации потребителей Euroconsumers и Football Supporters Europe подали жалобу в Еврокомиссию, обвинив Международную федерацию футбола (ФИФА) в злоупотреблении монопольным положением при продаже билетов на чемпионат мира 2026 года, сообщает Politico.

В жалобе утверждается, что ФИФА, обладая исключительным контролем над реализацией билетов, устанавливает завышенные цены и непрозрачные условия для покупателей. Организации указывают на недостаточную прозрачность в распределении мест, использование динамического ценообразования и создание искусственного дефицита дешевых билетов. По их данным, стоимость билетов на финал превышает 4 тысячи долларов, что делает посещение турнира недоступным для большинства болельщиков.

Также отмечаются дополнительные расходы, включая комиссию за перепродажу, и применение маркетинговых инструментов, подталкивающих пользователей к быстрым покупкам. Организации призвали Еврокомиссию принять срочные меры, включая введение ценовых ограничений и повышение прозрачности продаж.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции — 3:3, 4:2 по пенальти.

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