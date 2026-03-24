ФИФА отменила бронь 2000 номеров для ЧМ-2026 в Филадельфии

ФИФА без объяснения причин отменила бронирование тысяч номеров в отелях Филадельфии, изначально зарезервированных для проведения чемпионата мира-2026. Об этом сообщает The Independent.

По данным Ассоциации отелей Большой Филадельфии, международная футбольная организация отменила бронирование примерно 2000 номеров в отелях города.

Президент Ассоциации отелей Филадельфии Эд Гроуз сообщил ABC 6, что основная масса отмен пришлась на четыре гостиницы в центре города. Он также рассказал журналистам, что ФИФА не разъяснила причины отмены, но действовала в рамках условий своего контракта и не понесла за это штрафных санкций.

По словам Гроуза, отмена бронирования отелей ФИФА происходит и в других американских городах-организаторах. Он отметил, что неясно, как отмены повлияют на цены, но посоветовал болельщикам, ищущим жилье, не откладывать бронирование.

«Хотя мы не в восторге от этого, это еще не конец света. Эти номера будут снова доступны на рынке и проданы болельщикам, которые хотят приехать в Филадельфию», — сказал Гроуз.

Он также отметил, что в Филадельфии примерно в то же время, что и матчи чемпионата мира, будут проходить две конвенции, и считает, что заполнить номера не составит труда.

Этой новости из Филадельфии предшествовало сообщение в начале марта о том, что ФИФА отменила бронь 40 процентов номеров в отелях в Мехико.

По данным ФИФА, в этом году турнир, который пройдет в городах США, Мексики и Канады, соберет от пяти до 6,5 миллиона болельщиков.

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