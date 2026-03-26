Уэльс — Босния: онлайн-трансляция стыкового матча ЧМ-2026
Уэльс и Босния сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 26 марта
Уэльс и Босния сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Кардифф Сити» начнется в 22.45 по московскому времени.
Отслеживайте ключевые события игры Уэльс — Босния в матч-центре сайта «СЭ».
Матч Уэльс — Босния в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
В отборочном турнире Уэльс набрал 16 очков и занял второе место в группе J. Босния с 2 очками финишировала на второй строчке в группе H.
Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».
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