Уэльс и Босния сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Кардифф Сити» начнется в 22.45 по московскому времени.

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26 марта, 22:45. Кардифф Сити (Кардифф)

Матч Уэльс — Босния в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

В отборочном турнире Уэльс набрал 16 очков и занял второе место в группе J. Босния с 2 очками финишировала на второй строчке в группе H.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».