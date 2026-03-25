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25 марта, 10:34

Киммих — о шансах сборной Германии на победу на ЧМ-2026: «Мы не входим в число главных фаворитов»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих оценил шансы команды на победу на чемпионате мира 2026 года.

27 марта немцы проведут товарищеский матч со сборной Швейцарией, а 30 марта сыграют с Ганой.

«Мы не входим в число главных фаворитов, потому что в последних турнирах мы не показывали должного уровня. Но, как только все начнется, никому не будет дела до того, что было четыре года или восемь лет назад. Я надеюсь, что каждый выложится на 100 процентов, сосредоточившись на главном. Самое главное, чтобы все игроки были здоровы. У нас есть шанс еще сильнее сплотиться как команда.

Мы должны сосредоточиться на том, что нас ждет в ближайшее время. Пока мы не можем концентрироваться на чемпионате мира. Важно хорошо провести предстоящие матчи», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.

Сборная Германии не выходила из группы на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.

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