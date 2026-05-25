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Кордоба и Карраскаль в заявке Колумбии на ЧМ-2026, Барриос и Дуран — вне состава

Руслан Минаев
Джон Кордоба.
Фото Getty Images

Стал известен окончательный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года.

В список попал форвард «Краснодара» Джон Кордоба и экс-хавбек «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль, выступающий за «Фламенго». В состав не попали игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Джон Дуран.

Вратари: Камило Варгас («Атлас», Мексика), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд», Аргентина), Давид Оспина («Атлетико Насьонал»)

Защитники: Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Джон Лукуми («Болонья», Италия), Йерри Мина («Кальяри», Италия), Виллер Дитта («Круз Асуль», Мексика), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Сантьяго Ариас («Индепендьенте», Аргентина), Йохан Мохика («Мальорка», Испания), Дейвер Мачадо («Нант», Франция)

Полузащитники: Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас», Англия), Хуан Портилья («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия), Ричард Риос («Бенфика», Португалия), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт», Аргентина), Густаво Пуэрта («Расинг», Испания), Джон Ариас («Палмейрас», Бразилия), Хорхе Карраскаль («Фламенго», Бразилия), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина), Хамес Родригес («Миннесота», США)

Нападающие: Луис Диас («Бавария», Германия), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль», Аргентина), Андрес Гомес («Васко да Гама», Бразилия), Луис Суарес («Спортинг», Португалия), Джон Кордоба («Краснодар», Россия), Кучо Эрнандес («Бетис», Испания)

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Колумбия в группе K сыграет с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.

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