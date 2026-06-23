Непомнящий считает Англию фаворитом в матче против Ганы на ЧМ-2026: «Нет никаких сбивающих факторов»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 Англия — Гана.

«Англичане хорошо начали турнир. Думаю, они будут продолжать в том же духе. Нет никаких сбивающих факторов, чтобы сыграть как-то иначе. От футбола, который показывает Англия, все остаются довольными. Будем надеяться, что они так и продолжат», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч группы L Англия — Гана пройдет во вторник, 23 июня, и начнется в 23.00 по московскому времени.

В 1-м туре группового турнира ЧМ-2026 Англия обыграла Хорватию со счетом 4:2, а Гана победила Панаму (1:0).

(Давид Петросян)