Мексика и Англия встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Сборные Мексики и Англии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года в ночь на вторник, 6 июля. Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

«Матч ТВ» передал права на показ части матчей ЧМ-2026, включая игру Мексика — Англия, онлайн-платформе «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)

Обе команды заняли первые места в своих группах. В 1/16 финала Мексика победила Эквадор со счетом 2:0, а Англия обыграла ДР Конго со счетом 2:1.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.