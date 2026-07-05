Бразилия и Норвегия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 5 июля

Матч Бразилия — Норвегия можно смотреть на «Кинопоиске» по платной подписке. Платформа эксклюзивно покажет 35 матчей: 24 игры группового этапа и 11 матчей плей-офф, включая полуфинал и матч за 3-е место.

Бразилия и Норвегия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в воскресенье, 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Бразилия — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.