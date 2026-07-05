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Сегодня, 13:08

Педри: «Моя мечта — сыграть против Месси в финале чемпионата мира»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Испании Педри признался, что хотел бы сыграть против Лионеля Месси в финале чемпионата мира-2026.

«Сыграть против Месси в финале чемпионата мира — моя мечта. Для меня он величайший футболист в истории. Мне нравится наблюдать за его игрой. Я получал удовольствие от этого еще тогда, когда мы каждый день тренировались вместе.

То, что он делает, — невероятно. Такое в его возрасте возможно лишь благодаря его выдающемуся мастерству. Для меня он — лучший игрок в истории», — приводит слова футболиста AS.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Испании сыграет с Португалией 6 июля. Аргентина встретится с Египтом 7 июля.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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