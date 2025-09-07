Мадуэке — о матче с Андоррой: «Приятно одержать победу и сыграть на ноль»

Форвард сборной Англии Нони Мадуэке подвел итоги матча против Андорры (2:0) в квалификации чемпионата мира-2026.

«Прежде всего, приятно одержать победу и сыграть на ноль. Это отборочные матчи чемпионата мира, поэтому это очень важно. Мы знали, что большую часть встречи будем играть на половине поля соперника. Иногда это было неприятно, но, послушайте, главное — забивать голы», — приводит слова Мадуэке ITV Sport.

Англия (12 очков) с 4 победами в 4 матчах сохраняет лидерство в группе K. Андорра (0) потерпела пятое поражение кряду и идет последней.