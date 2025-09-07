Грузия — Болгария: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 16.00 мск
Сборные Грузии и Болгарии встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Грузии и Болгарии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на «Борис Пайчадзе Динамо Арене» в Тбилиси и начнется в 16.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры Грузия — Болгария можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.
Команды выступают в группе Е. В первом матче Грузия проиграла Турции со счетом 2:3, а Болгария уступила Испании (0:3).
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.
Новости