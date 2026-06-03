«Спартак» поддержал Джику, который из-за травмы пропустит ЧМ-2026
«Спартак» обратился со словами поддержки к защитнику Александеру Джику, который из-за повреждения не сможет сыграть за сборную Ганы на ЧМ-2026.
Ранее 31-летний футболист был включен в расширенный состав национальной команды, но из-за травмы его заменили на защитника Деррика Люккассена из «Пафоса».
«Джику, мы с тобой! Наш защитник официально пропустит ЧМ-2026 из-за травмы, полученной в финале Кубка. Сил и здоровья тебе, Александер!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Джику получил травму 24 мая в матче «Спартака» против «Краснодара» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. Его заменили в конце первого тайма.
Сборная Ганы на ЧМ-2026 сыграет в группе L. Соперниками африканской команды станут Панама, Англия и Хорватия.
Источник: ФК «Спартак»
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