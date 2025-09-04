Грузия — Турция: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 19.00 мск
Грузия и Турция сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборные Грузии и Турции сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Матч пройдет на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси (Грузия) и начнется в 19.00 по московскому времени.
Матч Грузия — Турция прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по подписке.
Отслеживать ключевые события игры Грузия — Турция можно в матч-центре сайта «СЭ».
Грузия и Турция в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Испанией и Болгарией.
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