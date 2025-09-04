Сборные Грузии и Турции сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Матч пройдет на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси (Грузия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

04 сентября 2025, 19:00. им. Бориса Пайчадзе (Тбилиси)

Матч Грузия — Турция прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Грузия — Турция можно в матч-центре сайта «СЭ».

Грузия и Турция в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Испанией и Болгарией.