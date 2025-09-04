Сборные Лихтенштейна и Бельгии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Игра на стадионе «Райнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

04 сентября 2025, 21:45. Райнпарк (Вадуц)

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Ключевые события игры Лихтенштейн — Бельгия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лихтенштейн и Бельгия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Уэльсом, Северной Македонией и Казахстаном. Лихтенштейнцы набрали 0 очков в 3 матчах и идут пятыми в группе, бельгийцы в рамках отбора провели 2 матча и занимают третье место с 4 очками.