Австралия — Египет: австралийцы заменили голкипера в конце дополнительного времени

Сборная Австралии сделала замену голкипера в конце дополнительного времени матча с Египтом в 1/16 финала ЧМ-2026.

На 119-й минуте Мэттью Райан при счете 1:1 сменил Патрика Бича. Если команды вничью завершат дополнительное время, победитель определится в серии пенальти.

Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Победитель матча в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.