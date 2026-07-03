Австралия — Египет: победитель определится в серии пенальти

Сборные Австралии и Египта проведут серию пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 1:1.

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник египтян Эмам Ашур. Австралийцы сумели отыграться во втором тайме — на 55-й минуте автогол забил Мохамед Хани. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью.

Перед серией пенальти австралийцы заменили вратаря — Мэттью Райан сменил Патрика Бича.

Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Победитель матча в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.