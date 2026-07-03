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Сегодня, 23:15

На ЧМ-2026 установили рекорд по количеству автоголов

Игнат Заздравин
Корреспондент

На ЧМ-2026 установлен рекорд по числу автоголов за один турнир в истории чемпионатов мира.

В матче 1/16 финала между Австралией и Египтом защитник египтян Мохамед Хани забил автогол, в результате которого австралийцы сравняли счет.

Этот автогол стал 13-м на ЧМ-2026 — рекорд в истории чемпионатов мира. Ранее наибольшим результатом было 12 голов в свои ворота на ЧМ-2018, который проходил в России.

Игра между Австралией и Египтом проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Победитель матча в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Австралия
Египет

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