«Спрашивали, что случилось. Отвечал: «Все хорошо, русские, вперед!» Как Комличенко болел на ЧМ-2018

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, как болел за сборную России на чемпионате мира-2018. По словам форварда, который годом позже сам попадет в национальную команду, он очень эмоционально отреагировал на победу над Испанией в 1/8 финала (1:1 пенальти 4:3).

— Во время ЧМ-2018 мы с «Младой» были на сборах в Австрии, — рассказал Комличенко в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Хорошо помню, когда с испанцами играли, Акинфеев потащил пенальти, как я орал на весь отель. Мне потом стучали, приходили люди из отеля, спрашивали, что случилось. Я отвечал: «Все хорошо, русские, вперед!». Хорошо запомнил этот момент.