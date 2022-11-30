Вратаря сборной Канады и его красавицу жену оскорбляют хорватские фанаты. Чем их разозлили Милан и Снежана Борьян?

Исторические проблемы граждан бывшей Югославии.

Канадский вратарь Милан Борьян родился в семье сербов, проживавших в Книне и бежавших оттуда в 90-е во время развала Югославии. Сначала в Белград, а потом в Канаду, флаг которой он защищает на чемпионате мира. После разделения Книн стал Хорватией, но несмотря на то что прошло уже много лет, хорваты пристыдили Борьяна за события 30-летней давности и за его позицию — Милан не раз подчеркивал, что является сербом по происхождению.

Во время матча между Хорватией и Канадой фанаты развернули баннер, который гласил: «Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борьян». Фраза является отсылкой к рекламному слогану компании John Deer, продающей тракторы. Почему тракторы? Потому что беженцы уезжали на всем, что было в состоянии двигаться, в том числе на сельскохозяйственной технике.

Баннер хорватских болельщиков. Фото Соцсети

Помимо этого, в Сеть был слит телефонный номер вратаря. Порядка двух тысяч сообщений негативного характера не вывели Милана из себя, как и освистывание и оскорбления на стадионе. Но все же он должен был отреагировать.

И в ответ Борьян показал трибунам жест с тремя пальцами, означающий сербское национальное приветствие, а после матча назвал хейтеров примитивными людьми, которым надо усердно работать над собой и своими комплексами.

Милан Борьян. Фото Global Look Press

Увы, досталось от хорватов не только голкиперу, но и его жене Снежане. Во-первых, потому что она супруга футболиста и во всем поддерживает его. Во-вторых, потому что Снежана — сербка. И, что логично, приехав в Катар, она поддерживала на матчах не только Канаду, но и Сербию.

Снежана Борьян приехала в Катар поддержать мужа. Фото Соцсети

«Какой смысл публиковать наши номера, звонить нам всю ночь, присылать сообщения и оскорблять нас? Вы завалили наши соцсети ужасными сообщениями. Вы больны и полны ненависти. Когда любой нормальный человек празднует победу, вы занимаетесь вот этим?» — написала девушка после бессонной ночи в понедельник.

Милан Борьян с семьей после матча. Фото Соцсети

Снежана, кстати, девушка довольно эффектная, только посмотрите.

Чемпионат мира в Катаре продолжает бить рекорды по политическим скандалам — и вот еще один из них. Канадец хотел бы, чтобы люди были добрее и не травили его и его семью за неправильные, по их мнению, политические взгляды на историю, но хорватские болельщики пошли путем ненависти.