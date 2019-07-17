Жеребьевка отбора ЧМ-2022 в Азии: Туркмения сыграет в одной группе с Кореей и КНДР

Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда чемпионата мира-2022. Узбекистан попал в группу с Саудовской Аравией, Палестиной, Йеменом и Сингапуром.

Таджикистан и Киргизия сыграют с Японией, Мьянмой и Монголией.

Корея и КНДР сыграют в одной группе H. С ними в пятерку попали Ливан, Туркмения и Шри-Ланка.

Победители групп и четыре лучших команды из занявших вторые места попадут в третий раунд. Также они обеспечат себе место в финальной стадии Кубка Азии - поэтому в турнире принимает участие хозяин ЧМ-2022 Катар.

Группа A: Китай, Сирия, Филиппины, Мальдивы, Гуам.

Группа B: Австралия, Иордания, Тайвань, Кувейт, Непал.

Группа C: Иран, Ирак, Бахрейн, Гонконг, Камбоджа.

Группа D: Саудовская Аравия, Узбекистан, Палестина, Йемен, Сингапур.

Группа E: Катар, Бангладеш, Оман, Индия, Афганистан.

Группа F: Япония, Киргизия, Таджикистан, Мьянма, Монголия.

Группа G: ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия.

Группа H: Корея, Ливан, КНДР, Туркмения, Шри-Ланка.