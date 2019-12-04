В стыковых матчах ЧМ-2022 сыграют вторые команды в группах и два представителя Лиги наций

УЕФА утвердил формат отборочного турнира и стыковых матчей ЧМ-2022. От Европы на этом турнире выступят 13 команд.

Десять команд, которые выиграют свои группы в отборочном турнире чемпионата мира, попадут в финальную часть напрямую. В стыковых матчах сыграют десять обладателей вторых мест в группах по итогам отборочного турнира, а также две лучшие команды согласно рейтингу Лиги наций-2010/21 без учета тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую или попал в стыковые матчи на правах обладателя второго места в своей группе. Они определят еще трех обладателей путевки на чемпионат мира.

Финальный турнир ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.