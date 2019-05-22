В ФИФА подтвердили, что ЧМ-2022 пройдет с 32 командами

В чемпионате мира-2022 года будут участвовать 32 сборные, сообщает официальный сайт ФИФА.

Сообщается, что Международная федерация футбола вместе с организаторами чемпионата мира в Катаре рассматривала возможность расширения формата чемпионата мира до 48 команд.

Из-за того, что подготовка к чемпионату мира находится на продвинутой стадии, для оценки возможности проведения турнира с 48 сборными понадобится много времени. В связи с этим было принято решение отказаться от расширения, так как крайним сроком для принятия этого решения был июнь 2019 года.

Напомним, с чемпионата мира-2026 года в турнире будут участвовать 48 команд. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.