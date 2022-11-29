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Сегодня, 19:24

Тренер сборной Польши сравнил Месси с итальянским горнолыжником Альберто Томбой

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мнением о нападающем Лионеле Месси в преддверии заключительного матча группового этапа ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Месси ведет себя на поле, как Альберто Томба на склонах. Он способен обходить всех так, как это делал Томба. Поэтому нам нужно расставить игроков вокруг Месси. Если он сможет пройти через всех, у нас не получится ничего предпринять», — приводит Daily Mail слова Михневича.

Также он ответил на вопрос о том, как собирается остановить Месси в предстоящем матче.

«Это отличный вопрос. Весь мир думал об этом в течение многих лет ... Я не думаю, что мы когда-нибудь найдем окончательный ответ», — добавил тренер.

Сборная Польши встретится с Аргентиной в среду, 30 ноября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени. На данный момент команда Михневича лидирует в группе С, набрав 4 очка в двух играх. Аргентина занимает 2-е место (3 очка).

Источник: https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-11482095/Messi-likened-skiing-great-Alberto-Tomba-Poland-coach.html
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
Чеслав Михневич
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