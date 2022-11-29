Защитники Алекс Сандро и Данило не сыграет за Бразилию против Камеруна на ЧМ-2022

Два защитника сборной Бразилии пропустят матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Камеруна. В матче не смогут принять участие защитники Алекс Сандро и Данило, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Медицинский штаб национальной команды отмечает, что оба футболиста должны успеть восстановиться к матчу 1/8 финала.

Ранее стало известно, что матч против Камеруна также пропустит бразильский нападающий Неймар.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

Матч Камерун — Бразилия состоится 2 декабря и начнется в 22.00 (мск).