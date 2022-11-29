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Сегодня, 19:16

Защитники Алекс Сандро и Данило не сыграет за Бразилию против Камеруна на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Два защитника сборной Бразилии пропустят матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Камеруна. В матче не смогут принять участие защитники Алекс Сандро и Данило, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Медицинский штаб национальной команды отмечает, что оба футболиста должны успеть восстановиться к матчу 1/8 финала.

Ранее стало известно, что матч против Камеруна также пропустит бразильский нападающий Неймар.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

Матч Камерун — Бразилия состоится 2 декабря и начнется в 22.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Алекс Сандру
Данилу Перейра
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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