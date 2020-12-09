Сорокин: «Не разделяю мнения скептиков, что Россия не выйдет на ЧМ»

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин не разделяет мнения, что сборная России не выйдет из группы в квалификации чемпионата мира-2022.

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022 для членов УЕФА прошла в швейцарском Цюрихе в понедельник. Соперниками сборной России по группе H стали команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

- Я считаю, что в такой группе работать можно, там хорошие крепкие команды, Хорватия чего стоит. Я не разделяю мнения скептиков, что мы не выйдем. Не думаю, что так будет. Вполне нормальная рабочая группа, ничего сногсшибательного нет, — цитирует «РИА Новости» Сорокина.