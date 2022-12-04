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Сегодня, 09:32

Скалони объяснил, в чем Австралия превзошла Аргентину в матче ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Австралии (2:1).

«Мы довольны. Сегодняшний матч был очень сложным. Австралия оказывала сильное давление. Физически они были лучше нас. Провели типичную игру чемпионата мира. Эта игра была сыграна менее чем через 72 часа после предыдущей. Нидерланды? Это жесткая команда. Ожидаю отличную игру между двумя историческими соперниками», — цитирует специалиста Marca.

ЧМ-2022 проходит в Катаре. Сборная Аргентины в матче 1/4 встретится с Нидерландами. Матч пройдет 9 декабря, начало — 22.00 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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