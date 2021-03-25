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Тренер «Локомотива» Николич встретился с Черчесовым

22:02
Марко Николич и Станислав Черчесов. Фото Игорь Рабинер., «СЭ»
Марко Николич и Станислав Черчесов. Фото Игорь Рабинер., «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич 25 марта встретился в отеле Swissotel Камелия Resort с наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

Между тренерами прошла долгая и продолжительная беседа.

Сборная России свой свой следующий матч проведет в субботу, 27 марта против Словении. Начало — в 17.00 (мск).

(Игорь Рабинер)

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