Тренер «Локомотива» Николич встретился с Черчесовым
22:02
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич 25 марта встретился в отеле Swissotel Камелия Resort с наставником сборной России Станиславом Черчесовым.
Между тренерами прошла долгая и продолжительная беседа.
Сборная России свой свой следующий матч проведет в субботу, 27 марта против Словении. Начало — в 17.00 (мск).
(Игорь Рабинер)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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