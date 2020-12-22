Сборная Исландии объявила о назначении Видарссона на пост главного тренера

Сборная Исландии объявила о назначении Арнара Тора Видарссона на пост главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

Ранее 42-летний специалист работал в тренерском штабе «Брюгге» и «Локерна». Также возглавлял молодежную национальную команду.

В ноябре 2020 года сборную Исландии покинул Эрик Хамрен.

Видарссон будет готовить Исландию к отбору ЧМ-2022. Команда находится в одной группе с Германией, Румынией, Северой Македоние, Арменией и Лихтенштейном.