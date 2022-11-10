Томори не поедет на чемпионат мира-2022

Защитник «Милана» англичанин Фикайо Томори не поедет на чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает журналист Мэтт Лоу. Такое решение принял главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Томори редко появлялся на поле в составе сборной Англии и не успел заслужить доверие тренера национального состава. 52-летний специалист сделал выбор в пользу других защитников.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 19 матчей за «россонери» и забил один гол.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.