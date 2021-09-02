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Роналду гордится своим рекордом по голам за сборную

03:06
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду гордится, что установил новый рекорд по количеству голов за национальные сборные. Он превзошел результат иранца Али Даеи — 111 к 109.

Криштиану Роналду.Невероятный вечер Роналду: победный дубль, мировой рекорд, незабитый пенальти и несостоявшееся удаление

«Я даже не могу выразить все словами! Я в восторге от потрясающих ощущений! Вперед, Португалия! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру, а, к счастью, их было несколько, — этот для меня особенный, и он определенно стоит на полке тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь.

Прежде всего, потому что каждый раз, когда я представляю свою страну, это особенный момент, потому что знаю, что защищаю Португалию и показываю миру, из чего сделаны португальцы. Во-вторых, соревнования национальных команд всегда оказывали на меня очень сильное влияние, когда я рос, наблюдая, как мои кумиры играют за свои страны каждое лето на Евро и на чемпионатах мира. Но, наконец, и прежде всего, потому что забить 111 голов за Португалию — это 111 моментов, подобных тем, которые мы пережили сегодня в Алгарве, моменты всемирного единения и счастья для миллионов португальских граждан по всему миру. Еще одна причина, по которой я так высоко оцениваю это достижение, как сейчас, заключается в том, что Али Даэй установил стандарты на таком высоком уровне, что в какой-то момент даже я начал думать, что, возможно, никогда его не догоню.

Спасибо, Португалия. Спасибо всем моим товарищам по команде и соперникам за то, что сделали это путешествие таким незабываемым. Давайте продолжим встречи на поле в ближайшие годы! Я пока не закрываю счет", — написал Роналду в Instagram.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Евгений Козинов все материалы автора

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