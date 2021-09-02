Роналду гордится своим рекордом по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду гордится, что установил новый рекорд по количеству голов за национальные сборные. Он превзошел результат иранца Али Даеи — 111 к 109.

«Я даже не могу выразить все словами! Я в восторге от потрясающих ощущений! Вперед, Португалия! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру, а, к счастью, их было несколько, — этот для меня особенный, и он определенно стоит на полке тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь.

Прежде всего, потому что каждый раз, когда я представляю свою страну, это особенный момент, потому что знаю, что защищаю Португалию и показываю миру, из чего сделаны португальцы. Во-вторых, соревнования национальных команд всегда оказывали на меня очень сильное влияние, когда я рос, наблюдая, как мои кумиры играют за свои страны каждое лето на Евро и на чемпионатах мира. Но, наконец, и прежде всего, потому что забить 111 голов за Португалию — это 111 моментов, подобных тем, которые мы пережили сегодня в Алгарве, моменты всемирного единения и счастья для миллионов португальских граждан по всему миру. Еще одна причина, по которой я так высоко оцениваю это достижение, как сейчас, заключается в том, что Али Даэй установил стандарты на таком высоком уровне, что в какой-то момент даже я начал думать, что, возможно, никогда его не догоню.

Спасибо, Португалия. Спасибо всем моим товарищам по команде и соперникам за то, что сделали это путешествие таким незабываемым. Давайте продолжим встречи на поле в ближайшие годы! Я пока не закрываю счет", — написал Роналду в Instagram.