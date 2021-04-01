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Рамос вышел на третье место по количеству матчей за сборные

00:57

Защитник «Реала» Серхио Рамос провел 180-й матч за сборную Испании. 35-летний испанец сыграл около 4-х минут против Косова в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

По количеству матчей на международном уровне Рамос вышел на третье место, сравнявшись с Ахмедом Мубараком из Омана. На второй строчке располагается Бадер аль-Мутава, сыгравший 181 матч за сборную Кувейта. Возглавялет список египтянин Ахмед Хассан, который провел на межуднародной уровне 184 встречи.

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