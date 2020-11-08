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Полузащитник «Лиона» заменит Каземиру в сборной Бразилии

01:14
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Полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнс получил вызов в сборную Бразилии. Он вызван на замену хавбеку «Реала» Каземиру, у которого выявлен коронавирус.

Бразильцы в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сыграют против Венесуэлы 13 ноября, а через 4 дня — против Уругвая.

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