Павел Колобков встретился с главой оргкомитета ЧМ-2022

Министр спорта РФ Павел Колобков в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с главой оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре Хасаном аль-Тавади, сообщает ТАСС. Они обменялись опытом организации чемпионата мира и использовании его наследия.

Аль-Тавади отметил высокий уровень организации чемпионата мира в России и отметил, что Катар проработал программу наследия соревнований.

- Это будет необычный чемпионат мира, впервые в своей истории он пройдет зимой, хотя и в это время года в Катаре достаточно жаркая погода для большинства жителей планеты. И если при подготовке концепции мирового турнира в России мы преследовали цель показать также разнообразие культуры и природы нашей страны, то в Катаре города-организаторы расположены достаточно близко, что удобно болельщикам. Вне всяких сомнений Катар может рассчитывать на опыт России при организации чемпионата, - сказал Колобков.