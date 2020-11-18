Сборные Парагвая и Боливии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:2).

Боливия набрала первое очко в этом турнире и занимает последнее место в таблице. Парагвай поднялся на 4-ю строчку.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Парагвай — Боливия — 2:2 (1:2)

Голы: Ан.Ромеро, 19 — с пенальти (1:0). Морено, 41 (1:1). Сеспедес, 45 (1:2). Ал.Ромеро, 72 (2:2).

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо (Перес, 62), Бальбуэна, Эспинола (М.Рохас, 62), Кардосо Лусена (Ал.Ромеро, 58), Хименес (Вильясанти, 83), Р.Санчес, Санабрия, О.Ромеро, Ан.Ромеро.

Боливия: Лампе, Рибера, ХосеСагредо, Монтеро, Хусино, Хустиниано (Вайяр, 90), Сааведра (Э.Санчес, 90), Сеспедес (Флорес, 81), Арсе (Абрего, 81), Морено, Альварес (Чумасеро, 70).

Предупреждения: Хусино, 35. Перес, 71. Рибера, 86. М.Рохас, 90. Сааведра, 90.

Судья: Эррера (Венесуэла).

18 ноября. Асунсьон. Стадион «Дефенсорес дель Чако».