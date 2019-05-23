Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу не был против увеличения числа участников турнира до 48

Организационный комитет чемпионата мира-2022 в Катаре был готов пойти на увеличение числа участников турнира с 32 до 48 команд. В среду международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что изменения числа стран-участниц не будет, так как организации не хватит времени для подготовки страны к проведению дополнительных матчей.

"Катар всегда был открыт идее по расширению чемпионата мира. Когда нашли реализуемую модель с 48 командами, все стороны пришли к выводу, что это пойдет на пользу как футболу, так и стране-организатору. После совместного изучения вопроса был сделан следующий вывод - подготовка к турниру находится на продвинутой стадии, также необходима подробная оценка возможных логистических проблем, на это понадобится больше времени и решение не будет принято к крайнему сроку по этому вопросу - июню. Поэтому было решено оставить существующий формат чемпионата мира", - сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета ЧМ-2022.