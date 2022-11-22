Очоа стал первым мексиканским голкипером, отбившим пенальти на чемпионате мира

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа стал первым мексиканцем, отбившим пенальти на чемпионате мира.

22 ноября Очоа отразил 11-метровый удар Ротерта Левандовски в матче против Польши (0:0) на ЧМ-2022 в Катаре. Как сообщает Opta, 37-летний вратарь стал первым мексиканцем, который отразил пенальти на данном турнире (статистика ведется с 1966 года).

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).