Неймар сможет сыграть с Боливией
Нападающий «ПСЖ» Неймар сможет помочь сборной Бразилии в сегодняшнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает Globo. Пару дней назад у 28-летнего бразильца во время тренировки появились боли в пояснице, но этое не помешает ему сыграть.
Матч состоится сегодня, 10 октября, и начнется в 3.30 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.