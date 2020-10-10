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Неймар сможет сыграть с Боливией

00:57
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Нападающий «ПСЖ» Неймар сможет помочь сборной Бразилии в сегодняшнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает Globo. Пару дней назад у 28-летнего бразильца во время тренировки появились боли в пояснице, но этое не помешает ему сыграть.

Матч состоится сегодня, 10 октября, и начнется в 3.30 по московскому времени.

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