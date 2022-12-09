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9 декабря, 23:00

Неценко вспомнил, как ван Гал успешно нейтрализовал Месси в 2014 году

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Комментатор Александр Неценко вспомнил, как главный тренер Нидерландов Луи ван Гал тактически нейтрализовал форварда аргентинцев Лионеля Месси на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

«Отмечу успешную нейтрализацию Месси ван Галом. В 2014 году команды встретились в полуфинале. Да, Аргентина победила по пенальти, но в матче голландцы закрыли Месси. Ван Гал вспоминал тот матч, он говорил, что Месси даже не смог толком по воротам тогда ударить», — приводит слова Неценко «РБ Спорт».

После первого тайма в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре Аргентина ведет в счете в игре с Нилерландами (1:0). Единственный гол забил нападающий Науэль Молина.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
Аргентина
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/netsenko-napomnil-kak-van-gal-uspeshno-nejtralizoval-messi-v-2014-godu/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 1
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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