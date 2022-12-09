Неценко вспомнил, как ван Гал успешно нейтрализовал Месси в 2014 году

Комментатор Александр Неценко вспомнил, как главный тренер Нидерландов Луи ван Гал тактически нейтрализовал форварда аргентинцев Лионеля Месси на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

«Отмечу успешную нейтрализацию Месси ван Галом. В 2014 году команды встретились в полуфинале. Да, Аргентина победила по пенальти, но в матче голландцы закрыли Месси. Ван Гал вспоминал тот матч, он говорил, что Месси даже не смог толком по воротам тогда ударить», — приводит слова Неценко «РБ Спорт».

После первого тайма в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре Аргентина ведет в счете в игре с Нилерландами (1:0). Единственный гол забил нападающий Науэль Молина.