Австрия обыграла Фарерские острова
Австрия победила Фарерские острова в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 2:0.
За Австрию голы забивали Конрад Лаймер и Марсель Забитцер.
У сборной Австрии десять очков и четвертое место в группе F. Фарерские острова набрали четыре очка и занимают пятую позицию.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа F
Фарерские острова — Австрия — 0:2 (0:1)
Голы: Лаймер, 26 (0:1). Забитцер, 48 (0:2).
Фарерские острова: Гестссон, Фере, Йоенсен (Бьярталид, 67), Йонссон, Давидсен (Агнарссон, 68), Наттестад (Ольсен, 69), Ханссон, Хендрикссон Ольсен, Г.Ватнхамар, Эдмундссон (Фредериксен, 86), Ролантссон.
Австрия: Бахманн, Алаба, Хинтереггер (Пош, 64), Триммель, Ильзанкер, Кайнц (Грегорич, 88), Забитцер, Лаймер (Шауб, 77), Гриллич, Онисиво (Любичич, 77), Кара (Демир, 88).
Предупреждения: Фере, 6. Йоенсен, 6. Давидсен, 29. Кайнц, 45+3.
Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).
9 октября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».
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