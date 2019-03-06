Матчи ЧМ-2022 могут пройти в Кувейте и Омане

ФИФА рассматривает возможность проведения ряда матчей чемпионата мира-2022 в Омане и Кувейте, сообщает AP со ссылкой на анонимный источник. Произойти это может в случае увеличения числа участников турнира с 32 до 48.

ЧМ-2022 примет Катар, впервые в истории его матчи пройдут не летом, а зимой - с ноября по декабрь. Уже утверждено, что с ЧМ-2026 в финальной стадии турнира будет 48 команд, однако в последнее время неоднократно поднимался вопрос об увеличении числа участников уже в 2022 году.

Президент ФИФА Джанни Инфантино посещал Кувейт в феврале, а Оман - 3 марта.