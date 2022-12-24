Мартинес признался, что ждал большего от ЧМ-2022

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о прошедшем ЧМ-2022.

«Это был не совсем тот чемпионат, которого я ждал. У меня были проблемы с лодыжкой, но я сделал многое для того, чтобы команда добралась в Катар, помогал партнерам, и наша итоговая победа доставила мне и моим родным большое удовольствие», — цитирует Мартинеса fcinter1908.it.