Мартинес доволен игрой Аргентины в матче с Перу

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес после победы над Перу в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (2:0) отметил, что доволен игрой команды. Также он объяснил, как забил с передачи экс-игрока «Зенита» Леандро Паредеса.

— Сегодня мы были спокойнее, когда владели мячом, обращались с ним терпеливо и находили пространство, — цитирует пресс-служба сборной Мартинеса. — Мой гол? Паредес увидел движение и отдал точную передачу. Думаю, сегодня мы очень хорошо сыграли, поэтому сейчас очень счастливы. Индивидуальной я не был хорош во встрече с Парагваем. Сегодня мне пришлось полностью изменить ситуацию, потому что я должен работать в команде.