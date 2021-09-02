Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии, сообщает официальный сайт Португальской футбольной федерации.
36-летний форвард принял решение покинуть национальную команду, поскольку он не сможет принять участие в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Азербайджана (7 сентября) из-за перебора желтых карточек.
Помимо встречи с Азербайджаном, Португалия проведет товарищеский матч против Катара 4 сентября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fpf.pt/pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/30690
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