Мбаппе пропустит матчи против Украины и Финляндии из-за травмы
Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе покинул расположение команды, сообщает 2 сентября L'Equipe. Он пропустит матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Украины и Финляндии.
Футболист получил травму в матче против Боснии и Герцеговины (1:1). Он получил ушиб голени, и, хотя МРТ не выявило травмы, в сборной решили не рисковать здоровьем игрока.
4 сентября Франция на выезде сыграет с Украиной. 7 сентября французы примут Финляндию.
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