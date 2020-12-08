Катар сыграет вне зачета в европейском отборе ЧМ-2022

Сборная Катара неофициально присоединится к отборочному турниру чемпионата мира-2022 в Европе, сообщает AP. Сборная вне зачета войдет в европейскую группу A и проведет товарищеские матчи с ее участниками.

Таким образом, Катар ждут игры с чемпионом Европы сборной Португалии, а также Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном.

Группа A — единственная европейская отборочная группа из пяти команд, в которой не играет полуфиналист Лиги наций.

Сборная Катара в 2021 году также примет участие в Кубке Америки и Кубке КОНКАКАФ.