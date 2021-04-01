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Судейство

Карасев не назначил пенальти в ворота сборной Германии

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Сергей Карасев. Германия — Северная Македония. Германия — Северная Македония. Германия — Северная Македония. Германия — Северная Македония. Германия — Северная Македония.
Сергей Карасев.
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На 76-й минуте отборочного матча ЧМ-2022 Германия — Северная Македония (1:2) арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти в ворота хозяев поля, когда в площади их ворот после удара Дарко Велкоски произошел контакт мяча с правой рукой Эмре Джана. Македонцы бурно протестовали, а Горан Пандев заработал предупреждение.

ермания — Северная Македония.
Германия — Северная Македония.

Судья жестом показал: он видел, что произошло, и осознанно не указал на 11-метровую отметку. Между тем основания для назначения пенальти были: Эмре Джан сделал движение рукой к мячу и парировал удар по воротам.

Германия — Северная Македония.
Германия — Северная Македония.

В отборочных играх чемпионата мира не используются видеоарбитры. Но даже если ВАР работали бы на игре в Дуйсбурге, они, скорее всего, не стали бы вмешиваться в действия Карасева. Потому что в данной ситуации нет явной и очевидной ошибки рефери. Момент спорный.

(Александр Бобров)

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